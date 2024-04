'Explodi de emoção', diz Cristiane sobre comemoração de gol contra o Japão

Nesta terça-feira, a atacante Cristiane, dona de 177 gols pela Seleção Brasileira, foi novamente decisiva e empatou o jogo contra o Japão, em partida válida pela disputa do terceiro lugar no Torneio SheBelieves, no Estádio Lower.com, em Columbus, nos Estados Unidos. Após o 1 a 1 no tempo normal, a goleira Lorena foi determinante nas penalidades para que as brasileiras chegassem em terceiro lugar na competição.

Além do gol com a bola rolando, a atacante abriu a série de cobranças da equipe de Arthur Elias deslocando muito bem a arqueira adversária. Após o gol marcado, Cristiane não economizou na alegria de comemorar mais uma bola na rede com a amarelinha.

"Explodi de emoção! Para mim, sempre foi e sempre será gratificante servir a Seleção Brasileira, representar o nosso país, representar o sonho de meninas que sonham viver isso aqui um dia", disse.