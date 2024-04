Após lesão, Lionel Messi tem volta aos gramados anunciada pelo Inter Miami

??

Lesionado, o craque não participou dos amistosos da Argentina, realizados no final do último mês. Além disso, desfalcou o Inter Miami nas últimas quatro partidas. Neste período, a equipe de 'Tata' Martino venceu apenas uma, empatando outra e perdendo em duas oportunidades.

Apesar do retorno de Messi, o Inter Miami não contará com força máxima para o duelo da liga nacional. A equipe tem, em seu departamento médico, sete jogadores que se recuperam de lesão. São eles: Yannick Bright, Ian Fray, Sergii Kryvtsov, Robbie Robinson, Federico Redondo e Robert Taylor.