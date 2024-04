Com três de Palmer, Chelsea vence Manchester United em virada espetacular pelo Inglês

Nesta quinta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea conseguiu uma incrível vitória. A equipe bateu o Manchester United, no Stamford Bridge, por 4 a 3, em um jogo que foi marcado por viradas. Cole Palmer, que cravou três vezes, foi o grande destaque dos Blues.

Com o triunfo histórico, o Chelsea sobe para a décima colocação, com 43 pontos contabilizados. Já o United, diante do revés, permanece na sexta posição com 48 pontos, nove atrás do Tottenham, no quinto lugar.

Pela 32ª rodada do Inglês, o Manchester United, neste domingo, enfrenta o rival Liverpool, em Anfield, às 11h30 (de Brasília). O Chelsea, por sua vez, no mesmo dia, encara o Sheffield United, no Bramall Lane, às 13h30.