Corinthians se reapresenta após vitória contra Fluminense; veja como foi

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira, após a vitória por 3 a 0 contra o Fluminense, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O foco do Timão agora é o duelo diante do América-RN, pela Copa do Brasil.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Flu realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. Os demais tiveram uma ativação física na academia antes de seguirem para o aquecimento no gramado do Campo 1.

O técnico António Oliveira promoveu um treinamento de marcação pressão e passes em espaço reduzido e, por fim, organizou um enfrentamento, também com o campo encurtado.