Giro: Com três de Lewandowski, Barcelona goleia Valencia e volta a vencer no Espanhol

Nesta segunda-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebeu o Valencia no Estádio Olímpico Lluís Companys e goleou por 4 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Fermín López e Robert Lewandowski (3), enquanto Hugo Duro e José Luis García anotaram para os visitantes.

Assim, com o resultado positivo, o Barcelona assegurou a vice-liderança e chegou aos 73, mantendo assim a distância de 11 pontos para o líder Real Madrid, que também venceu na rodada. Por outro lado, o Valencia seguiu na oitava posição, agora com 48 pontos.

O Barcelona retorna aos gramados no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), diante do Girona, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 13h30 (de Brasília), no Estádio Montilivi. Já o Valencia enfrenta o Alavés no domingo, às 13h30 (de Brasília). O jogo acontece no Mestalla.