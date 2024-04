Barça bate Valencia no Espanhol em jogo marcado por lambanças de goleiros

Pra fora! Mamardashvili lançou para o campo de ataque, fazendo Peter disparar na corrida. O camisa 11 ficou cara a cara com o goleiro do Barcelona, mas finalizou muito mal e a bola foi para fora, pelo lado direito do gol, aos 20'.

Gol! 1-0 O Barcelona abriu o placar, dois minutos depois, com Fermín e assistência de Raphinha. O brasileiro cruzou na pequena área e o camisa 16 subiu sozinho, cabeceando forte no canto do gol.

Gol! 1-1 Cinco minutos depois, Hugo Duro empatou o jogo para o Valencia em um grande vacilo do goleiro do Barcelona. Ter Stegen saiu do gol e tentou dar um lençol no camisa 9, mas o drible saiu errado e a bola acabou batendo no peito de Hugo, que aproveitou o gol vazio e finalizou para o time visitante.

Pênalti para o Valencia. O goleiro Mamardashvili lançou a bola para o campo de ataque e Peter disparou na corrida. Ronald Araújo tentou fazer o corte, mas chegou atrasado e deu um carrinho no camisa 11, dentro da área, aos 36'.

Gol! 1-2 Virada do Valencia. Pepelu cobrou no centro do gol marcou seu sexto gol, todos de pênalti.

Defesaça de Mamardashvili. João Cancelo recebeu o lançamento pela esquerda, se livrou da marcação e chutou forte em direção do gol, exigindo que o goleiro do Valencia fizesse uma defesa importância, aos 43'.