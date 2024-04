Meio-campista Matheus Pereira cresce e se destaca pelo Cruzeiro; veja números

Autor de um dos gols do recente triunfo sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, o meio-campista Matheus Pereira tem sido peça fundamental para o Cruzeiro ao longo da temporada.

De acordo com dados do Sofascore, ele balançou as redes três vezes e distribuiu sete assistências em suas últimas 19 partidas. O meio campista, assim, soma 10 participações em gols no período, com média de participação de 0,52 por jogo.