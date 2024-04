Escalações: São Paulo tem Bobadilla titular, e Palmeiras vai com Estevão

Zubeldía promoveu a entrada de Bobadilla no onze inicial e retornou com os três zagueiros. James começa no banco, enquanto o volante Pablo Maia é desfalque por lesão.

Já Abel Ferreira definiu Estevão como parceiro de ataque de Endrick e Flaco López. O camisa 41 fará a sua terceira partida no time titular.

Os rivais estão separados por um ponto na tabela e vêm de vitória na Libertadores. O Palmeiras aparece em 14º no Brasileiro, com quatro pontos em três jogos, enquanto o São Paulo é o 16º, com três.

Depois do clássico, ambos voltam a campo na quinta (2) para seus respectivos jogos de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor visita o Águia de Marabá às 19h30 (de Brasília), enquanto o Alviverde recebe o Botafogo-SP mais tarde, às 21h30.

Veja os times