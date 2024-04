Julio Furch realiza exame e Santos mantém dúvida para final do Paulistão

Nesta terça-feira, o Santos comunicou que o atacante Julio Furch realizou exame de imagem e apresentou processo inflamatório no tendão e músculo adutor esquerdo. Por conta disso, o centroavante de 34 anos ainda é dúvida para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

O Peixe também informou que o argentino permanecerá em tratamento em dois períodos durante a semana, sem citar o prazo de recuperação. Julio Furch se lesionou ainda no primeiro tempo na partida de ida da decisão após disputa aérea e foi substituído pelo colombiano Alfredo Morelos.

Julio Furch é um dos artilheiros do Santos no Estadual, com três gols, ao lado de Rômulo, Guilherme e Giuliano. Além disso, é peça chave no time comandado pelo treinador Fábio Carille. Ele foi titular em oito dos 15 jogos disputados pelo Alvinegro praiano na competição.