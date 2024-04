Com time reserva, Grêmio é superado pelo Strongest na estreia da Libertadores

Nesta terça-feira, pela estreia no Grupo C da Libertadores, o Grêmio visitou o Strongest-BOL no Estádio Hernando Siles, e foi derrotado pelo placar de 2 a 0. Os gols dos mandantes foram marcados por Luciano Ursino e Enrique Triverio.

Assim, com o resultado negativo, o Grêmio, que entrou com o time reserva por conta do jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, seguiu zerado na pontuação, indo assim para a última colocação do grupo. Por outro lado, com a vitória, o Strongest assumiu a liderança com os primeiros três somados. No entanto, vale lembrar que o Estudiantes-ARG ainda enfrenta o Huachipato-CHI nesta quarta-feira, pelo mesmo grupo.