Na mira de europeus, Pablo Maia se inspira em Casemiro para ter sucesso no Velho Continente

Pablo Maia é tido como a provável próxima grande venda do São Paulo. O volante, que chegou à Seleção Brasileira recentemente, é titular absoluto do Tricolor e tem um outro jogador revelado pelo clube, Casemiro, como inspiração para trilhar uma trajetória de sucesso também no Velho Continente.

"Eu sempre me inspirei no Casemiro. Pela história que ele tem, pelo profissional que ele é. Um cara que saiu da base do São Paulo, teve sua história aqui, foi para fora e está seguindo a sua história. Acho que eu me espelho muito nele", disse Pablo Maia em entrevista à SPFC Play.

Nos últimos anos, Pablo Maia esteve na mira de clubes ingleses, como o Fulham. O São Paulo, entretanto, preferiu mantê-lo em seu elenco, priorizando um retorno esportivo, o que acabou sendo atingido com o título inédito da Copa do Brasil. Na atual temporada, o Tricolor conquistou a Supercopa Rei, também com o jovem volante em campo.