Vitória vira jogo de 5 gols, bate Bahia nos acréscimos e larga na frente na final

O jogo

Jogadores de Vitória e Bahia em ação no jogo de ida da final Imagem: Jhony Pinho/Agif

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Alerrandro perdeu uma chance incrível de abrir o placar para o Vitória. O goleiro Marcos Felipe, do Bahia, saiu do gol para interceptar um lançamento e errou o passe na saída de jogo. O atacante do Leão da Barra ficou com a bola e rapidamente finalizou ao gol vazio, entretanto, errou o alvo.

Classificação e jogos Baiano

A grande oportunidade do Bahia na etapa inicial aconteceu nos acréscimos, mais precisamente aos 47 minutos. Após cruzamento para área, o arqueiro Arcanjo tentou sair na bola, mas não achou nada. Na sequência, Thaciano cabeceou livre para o gol, mas viu Wagner Leonardo salvar e tirar a bola em cima da linha.

Após empate em 0 a 0 no tempo inicial, o Bahia começou a etapa complementar com tudo e abriu o placar com menos de 30 segundos. Em contra-ataque, Cauly recebeu boa enfiada de bola, invadiu a área e tocou em Thaciano, que apareceu sem marcação para apenas completar ao gol e abrir o marcador.

O segundo do Bahia saiu aos 17 minutos. Após troca de passes entre a equipe ao redor da área, a bola chegou na esquerda com Juba, que levantou a cabeça e cruzou para Cauly chegar batendo de primeira e ampliar o placar.