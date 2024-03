Santos demonstra interesse em Matheus Bidu e Corinthians avalia negócio

O Santos demonstrou interesse em contar com o lateral esquerdo Matheus Bidu, do Corinthians. A princípio, o Peixe vê com bons olhos o empréstimo do defensor até o final do ano.

A diretoria do Timão recebeu a informação e agora avalia a possível saída do defensor, junto com a comissão técnica. Após começar a temporada com pouco prestígio e nem ser inscrito no Campeonato Paulista, Bidu ganhou moral com o técnico António Oliveira. O português registrou o atleta na Copa do Brasil e deu minutos a ele no amistoso diante do Londrina, na última quarta-feira.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a prioridade de Bidu é seguir no Corinthians, tendo em vista esse cenário de retomada de prestígio. Porém, se o Timão topar negociá-lo com o Peixe, o natural é que o jogador se mude para a equipe da Baixada, seguindo os passos de Gil e Giuliano.