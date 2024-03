Sandro Tonali é investigado por quebrar as regras de apostas no futebol inglês

"O Newcastle United reconhece a acusação de má conduta recebida por Sandro Tonali em relação a supostas violações das regras de apostas da FA. Sandro continua cumprindo integralmente com as investigações e mantém total apoio do clube. Devido a este processo contínuo, Sandro e Newcastle United não podem fazer mais comentários neste momento".

Newcastle United acknowledges a misconduct charge received by Sandro Tonali in respect of alleged breaches of FA Betting Rules.

Sandro continues to fully comply with relevant investigations and he retains the club's full support.

Due to this ongoing process, Sandro and... pic.twitter.com/x62qU4hx5A

? Newcastle United FC (@NUFC) March 28, 2024