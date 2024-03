Com golaço de Di María, Argentina vence Costa Rica de virada

No outro compromisso nessa data Fifa, os argentinos ganharam de El Salvador por 3 a 0. A turnê nos Estados Unidos tem como objetivo a preparação para a Copa América.

A seleção de Scaloni está no Grupo A e terá como adversários Peru, Chile e Canadá. A estreia será contra os canadenses no dia 20 de junho, às 21h (de Brasília), no país norte-americano.

A Costa Rica, por sua vez, estreia contra o Brasil às 22h do dia 24 de junho, às 22h. O Grupo D ainda conta com Paraguai e Colômbia.