Com gol polêmico no fim, Alemanha busca virada e vence Holanda em amistoso

A Alemanha encerrou a Data Fifa com mais uma vitória. Nesta terça-feira, a equipe derrotou a Holanda por 2 a 1, em amistoso que ocorreu em Frankfurt. Os gols alemães foram anotados por Mittelstadt e Fullkrug, enquanto Veerman fez para os holandeses.

Com a vitória, a seleção alemã se despede da Data Fifa com 100% de aproveitamento. O time também venceu a França por 2 a 0. A Holanda amarga a derrota depois de vencer a Escócia por 4 a 0 no primeiro amistoso.

A Alemanha volta a campo no dia 3 de junho, para amistoso contra a Ucrânia. Os holandeses enfrentam a seleção canadense no dia 6 de junho.