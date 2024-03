Torcida do Santos esgota ingressos de arquibancada para semi na Neo Química Arena

Por que na Neo Química?



O Santos decidiu tirar o jogo da Vila Belmiro e levar para o estádio do Corinthians para atrair o maior público possível para apoiar o time, além de aproximar o clube dos torcedores que residem na cidade de São Paulo. Recentemente, o Santos venceu o São Bernardo com mais de 50 mil pessoas no Morumbis.

O Peixe já havia tentado levar o jogo das quartas de final para a Neo Química, mas não gostou das condições impostas pela FPF e decidiu manter o duelo com a Portuguesa na Vila Belmiro. A equipe de Fábio Carille venceu nos pênaltis, após empate de 0 a 0 no tempo normal.

Para atuar na Arena, ficou acordado que o Alvinegro Praiano arcará com os custos operacionais do jogo, que deve girar em torno da casa dos R$ 800 mil. Mas mais do que isso, o Timão exigiu ao Peixe o pagamento de um aluguel de aproximadamente R$ 700 mil.

Por ser semifinal, a renda do duelo vai ser dividida entre Santos e Red Bull Bragantino.