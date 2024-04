Botafogo assume liderança ao vencer o Flamengo, exatamente como em 2023

Antes do primeiro turno do Brasileirão 2023, o Botafogo passou cinco anos sem vencer seu grande rival no Maracanã.

Agora, venceu duas vezes seguidas por confrontos de Campeonato Brasileiro com o rubro-negro como mandante, no maior estádio do país — no meio deles, duas vitórias rubro-negras, uma no Engenhão e outra pelo estadual.

Virou pedra no sapato e aumenta o cerco a Tite, com a segunda derrota neste ano, a primeira com o time titular.

Incrível é que as lesões pareceram dar razão ao treinador, que poupou titulares em La Paz. Pulgar e De Arrascaeta saíram com lesões e a do meia uruguaio preocupa, por ser muscular.

Em campo, o primeiro tempo foi totalmente rubro-negro. Teve oito finalizações, 58% de posse de bola, mas não acertou o alvo nenhuma vez.

Seguiu assim até os 45 minutos do segundo tempo, com pressão, 64% de posse na segunda etapa, nenhuma finalização no alvo, apesar de treze no total, cinco a mais do que os botafoguenses. O Flamengo só acertou o alvo em duas jogadas nos acréscimos, ambas jogadas cortadas por zagueiros alvinegros, depois de passarem pelo goleiro John.