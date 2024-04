Alcaraz vence 9 games seguidos, bate Thiago Wild e avança às oitavas do Masters 1000 de Madri

O brasileiro Thiago Wild até tentou, mas acabou sendo eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Madri ao perder, neste domingo, para o número 3 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h15min de partida, na quadra central Manolo Santana.

"Acho que joguei um nível muito bom. Eu cheguei para essa partida um pouco nervoso, não sabia como meu corpo se comportaria. Thiago bate muito forte na bola e isso me preocupou. Estou muito feliz com meu desempenho. Foi difícil no final, difícil lidar com o nervosismo. Já faz um tempo que não sinto esse tipo de nervosismo. Estou muito feliz por vencer no final e ter outra chance na próxima rodada", disse Alcaraz.

Esta foi a quinta partida do brasileiro contra um atleta do Top 10 e a quarta derrota.