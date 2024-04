Corinthians atropela Fluminense e segue invicto no Brasileiro feminino

O Corinthians goleou o Fluminense neste domingo por 5 a 0, no Parque São Jorge, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Érika (2x), Duda Sampaio (2x) e Jheniffer marcaram os gols do passeio corintiano.

A vitória mantém o Corinthians na liderança da competição. O Timão chegou aos 19 pontos e segue sem perder no torneio, com seis vitórias e um empate.

O Fluminense, por sua vez, sofreu sua quarta derrota no Brasileiro. O Tricolor Carioca ocupa a 12ª posição com apenas cinco pontos e uma vitória.