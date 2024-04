Botafogo vence o Flamengo no Maracanã e assume liderança do Brasileirão

O embalado Botafogo conquistou mais uma vitória e levou a melhor no clássico com o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Fogão fez 2 a 0 no rival, com gols de Luiz Henrique e Savarino.

Com o resultado, o Botafogo pula para nove pontos e para a liderança do Brasileirão neste momento. O Flamengo, com sete pontos, está na quinta colocação no momento.

O Fogão, assim, chegou à quarta vitória seguida, sendo três pelo Brasileirão e uma pela Copa Libertadores. Já o Flamengo perde a segunda seguida, sendo a primeira pelo torneio nacional. Tite amarga a primeira derrota em clássico desde que chegou ao clube carioca, na reta final de 2023.