Romário, sobre Dani Alves e Robinho: 'Quem estupra tem que pagar'

"Você pensar que as mulheres de hoje são as mesmas mulheres de tempos atrás acabou. As mulheres têm que ser respeitadas, elas têm suas vontades. E os homens que fazem qualquer tipo de violência, principalmente estupro, têm que pagar pelo que fazem. E eles estão pagando. No caso do Robinho já foi comprovado, e o Daniel na primeira instância também".

Os casos de Robinho e Daniel Alves

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona no final de 2022. No entanto, na última quarta-feira (20), um tribunal espanhol autorizou a liberdade provisória do ex-jogador, que está em prisão preventiva há 14 meses, sob o pagamento de uma fiança de um milhão de euros (R$ 5,4 milhões), enquanto são analisados os recursos contra a sua condenação. A defesa do ex-lateral fez o depósito dessa quantia nesta segunda.

Já Robinho foi condenado em todas as instâncias pela Justiça italiana a nove anos de prisão em 2017 por estupro coletivo de uma jovem albanesa, cometido em janeiro de 2013, em Milão, quando o ex-jogador atuava pelo Milan. Na última quarta-feira (20), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que Robinho cumprisse a pena no Brasil. Com pedido de habeas corpus negado, o ex-jogador foi preso pela Polícia Federal, em Santos, na noite da última quinta-feira (21). Atualmente ele está detido na penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo.