Palmeiras aposta em eficiência no Allianz por 5ª final seguida do Paulistão

Nas 18 vezes que o Palmeiras teve sucesso, o time obteve 14 vitórias, três empates e apenas uma derrota, para o River Plate, na semifinal da Copa Libertadores de 2020, quando o clube classificou no sufoco e sagrou-se campeão contra o Santos, no Maracanã, em final única.

Classificação e jogos Paulista

Sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão nunca perdeu um jogo de mata-mata do Paulista no Allianz Parque. Todas as eliminações da equipe foram na Copa do Brasil ou na Libertadores. O português é quem mais comandou o time no estádio (105 partidas) e quem mais venceu no local (70).

Este é um trunfo do Palmeiras para ir à quinta final consecutiva no Paulistão. A equipe disputou a decisão nas últimas quatro edições do torneio, obtendo três títulos (2020, 2022 e 2023) e um vice (2021).

Problemas com o gramado sintético

O Palmeiras ficou impossibilitado de jogar no Allianz Parque devido às más condições do gramado sintético. Após a vitória sobre o Santos, pela terceira rodada do Estadual, o clube decidiu deixar o estádio e forçou a Real Arenas, responsável pela administração do local, a reparar o campo. O palco chegou a ser interditado pela FPF.

A solução encontrada foi trocar o termoplástico pelo material de cortiça. A reforma no gramado terminou no começo desta semana, e o time sub-20 do Palmeiras realizou dois testes antes de o clube aprovar o retorno à casa. A FPF ainda deu o aval e liberou o local antes de ele ser confirmado como palco da semifinal contra o Novorizontino.