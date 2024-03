Presidente do Barcelona diz que clube romperá contrato com a Nike

First game of the season with our NEW blaugrana kits! ??? #ElClásico pic.twitter.com/q64jCL43Me

As ambições de Laporta são grandes. A autoridade do clube blaugrana está otimista em fechar "o melhor contrato do mundo" para a equipe vice-líder do Campeonato Espanhol, com 64 pontos, atrás somente do maior rival, Real Madrid.

"O mais fácil seria continuar com a Nike com um contrato abaixo do mercado. Mas, às vezes, o mais fácil não é o melhor para o clube", acrescentou.

Por fim, Laporta revelou que está trabalhando com todas as opções possíveis e não tem pressa para fechar um acordo com uma nova marca. Segundo jornais espanhóis, como o Sport, a Puma é a maior interessada em confeccionar os uniformes catalães. Outra possibilidade é o Barcelona criar uma marca própria.