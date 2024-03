Seleção Brasileira jogará com nova camisa azul em amistoso contra a Inglaterra

A Seleção Brasileira irá estrear a nova linha de uniformes nos próximos amistosos, diante da Inglaterra e Espanha. Contra os ingleses, na partida deste sábado, em Wembley, o Brasil utilizará a camisa azul, tradicional segundo uniforme.

Com a principal novidade sendo o escudo no centro, o uniforme tem características inspiradas na natureza brasileira. A estampa de ondas na parte frontal do uniforme comtempla as famosas praias e litorais do país, representando as curvas da natureza. Dentro da gola, há um emblema que traz a inscrição "Brasil Para Todos", lema desta nova campanha da Seleção canarinha.

Feita a partir da arte e design brasileiros, a fonte dos números e nomes dos jogadores é apresentada em uma fonte totalmente nova. A nova coleção é fabricada com 100% de poliéster reciclado de garrafas plásticas, tendo em vista reduzir o desperdício e o impacto, sem comprometer o desempenho das peças nas partidas.