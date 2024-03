Palmeiras marca nos acréscimos e empata com o Bragantino pelo Brasileirão feminino

O jogo

Aos dez minutos, o RB Bragantino abriu o marcador, com Laís aproveitando o rebote da goleira Amanda. Mesmo com a desvantagem no placar, o Palmeiras tinha dificuldades para criar grandes chances.

Com isso, o time de Bragança Paulista ampliou a diferença aos 40?. A camisa 14 finalizou de bico para anotar o seu segundo gol no duelo.

Na segunda etapa, o Palmeiras estava na busca pelo empate. A equipe quase diminuiu a vantagem, quando Amanda finalizou para defesa de Alice. Na sequência, a goleira ainda contou com a ajuda da trave e parou a atacante novamente.

Aos 45 minutos, as palestrinas cortaram a vantagem, com Amanda. Depois, nos acréscimos, a camisa 9 balançou as redes novamente e deixou tudo igual.