Middleton marca 42 pontos, mas não impede derrota dos Bucks para os Pacers na NBA 

A impressionante atuação de Khris Middleton não foi suficiente para impedir a nova vitória do Indiana Pacers sobre o Milwaukee Bucks, na prorrogação, por 121 a 118, nos playoffs da NBA. O astro americano se aproximou de um "triple-double" - 42 pontos, 10 rebotes e 5 assistências -, mas viu sua equipe ficar em desvantagem (2 a 1) na busca por uma vaga na semifinal da Conferência Leste.

Chamou atenção do Pacers a força do seu coletivo. Seis jogadores marcaram mais de dez pontos, com destaque para Myles Turner, com 29, além de nove rebotes. Mas quem deu a vitória no estouro do relógio foi o armador Tyrese Haliburton, com uma cesta que fez levantar os torcedores presentes no Gainbridge Fieldhouse.

"Nós queríamos sair daqui com uma vitória e conseguimos com muita luta. Começamos bem, mas deixamos nosso adversário crescer. Só que não tem jogo perdido. Tivemos que fazer algumas cestas de recuperação para deixar os nossos torcedores envolvidos e a energia lá em cima durante toda a partida", afirmou Haliburton.

Os Pacers jogarão em casa novamente no próximo encontro entre eles. O duelo acontecerá no domingo, às 20h (horário de Brasília). Em caso de vitória, ficará a um passo da vaga na semifinal dos playoffs.

Já o Minnesota Timberwolves abriu 3 a 0 de vantagem sobre o Phoenix Suns ao vencer por 126 a 109, no Footprint Center. Esta é a primeira vez na história que a equipe consegue uma diferença tão grande nos playoffs da NBA.

Anthony Edwards foi o personagem do jogo. Ele anotou 36 pontos e ainda contribuiu com nove rebotes e cinco assistências. Do lado dos Suns, Bradley Beal foi o destaque, com 28 pontos.

Com a torcida de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, o Dallas Mavericks bateu o Los Angeles Clippers por 101 a 90 e abriu 2 a 1 na série. Como esperado, Luka Doncic, ex-atleta do time merengue, foi o cestinha do duelo, com 22 pontos, dez rebotes e nove assistências.

"Jogo com o coração de um campeão. Quando mais jovem me preocupava só em fazer pontos, mas conquistei um grande aprendizado nos últimos dois anos e sei deixar meus companheiros brilharem. Hoje, quero só saber em me divertir. O que importa para mim é ganhar jogos e fizemos isso mais uma vez", disse Kyrie Irving, autor de 21 pontos para os Mavericks.

Confira os resultados desta sexta-feira:

Indiana Pacers 121 x 118 Milwaukee BucksDallas Mavericks 101 x 90 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 109 x 126 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos deste sábado:

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Miami Heat x Boston Celtics

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets