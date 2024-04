Thiago Monteiro surpreende e derrota Tsitsipas em Madri

Tsitsipas ainda salvou três match-points, mas Monteiro conseguiu confirmar o saque no 10º game do segundo set e fechou a partida.

"Estou muito feliz e orgulhoso com a vitória de hoje. O ritmo de jogo e as condições de Madri me favorecem. Tive que acreditar a todo momento que eu era capaz e que tinha jogo para bater de frente com um jogador como o Stefanos. Tentei jogar solto e me divertir em quadra, além de que venho de vitórias no quali e na estreia, então usei essa confiança. Acho que consegui me impor muito bem e o saque funcionou fantasticamente bem também. Sempre pude construir boas oportunidades e ficar sempre agressivo", analisou o brasileiro.

Esta foi a quarta vitória de Monteiro contra um tenista top 10. Agora, Thiago medirá forças com o tcheco Jiri Lehecka, número 31 do mundo. Os tenistas se enfrentaram em duas oportunidades no circuito, ambas com vitória do tcheco.

Tsitsipas chegou à capital espanhola em grande fase, após o título no Masters 1000 de Monte Carlo e do vice no ATP 500 de Barcelona.