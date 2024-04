"Totalmente inserido": Léo explica trabalho no Santos, elogia elenco e pede pés no chão

Um dos grandes ídolos do Santos, o ex-lateral Léo foi convidado por Marcelo Teixeira para fazer parte da diretoria do clube, que passa por um momento de reformulação. O dirigente explicou, após a vitória de 2 a 0 sobre o Avaí, nesta sexta-feira, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, como tem sido o seu trabalho nos bastidores.

"Eu estou totalmente inserido nesse grupo, eu procuro passar a história do clube, com foi desde o início. Temos que colocar o Santos no seu devido lugar. Está todo mundo concentrado para conseguir o êxito maior no final do ano", disse o ex-jogador de 48 anos, que hoje serve como espelho para os garotos.

"É uma função nova, muita responsabilidade, respeito ao momento do clube, junto com o Gallo. Essa rapaziada está pedindo passagem, eles tão correspondendo as oportunidades, procuramos passar experiência. As coisas estão acontecendo e esperamos que siga assim", ampliou ao De Olho no Peixe.