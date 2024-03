Ceará bate Fortaleza e entra na zona de classificação da Copa do Nordeste

Pela sexta rodada da Copa do Nordeste, o Ceará venceu o Fortaleza no Clássico-Rei, por 1 a 0, na Arena Castelão, hoje (20). O gol do triunfo do Vozão foi marcado por Raí Ramos, ex-São Paulo.

Com a vitória, o Ceará alcançou os nove pontos e entrou na zona de classificação às quartas de final da competição, ficando na quarta posição do Grupo A. Do outro lado, o Fortaleza permaneceu no segundo posto do Grupo B, com os mesmos oito pontos do início da rodada, e viu a distância para o líder Bahia aumentar de quatro para sete pontos. O Leão do Pici não consegue mais alcançar o rival baiano na liderança.

As duas equipes, agora, passam a focar já na sétima rodada da Copa do Nordeste. Neste sábado (23), o Fortaleza terá outro difícil desafio pela frente: o Vitória. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), também na Arena Castelão.