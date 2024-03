Morre Joana Neves, nadadora dona de cinco medalhas paralímpicas

A sua última competição internacional foi o Mundial de natação da Ilha da Madeira, em Portugal, disputado em junho de 2022. Na ocasião, foi medalhista de ouro no revezamento 4x50m livre misto, além de prata nos 50m livre da classe S5 (limitação físico-motora). Ela ainda subiu ao pódio mais duas vezes durante o evento: bronze nos 50m borboleta e nos 100m livre.

"Estamos consternados com a partida da Joana Neves, nossa Joaninha. Tanto carisma fora das piscinas, tanta garra quando caía na água para representar nosso país, seu estado, o Rio Grande do Norte, seus amigos e sua familia. Quanta gente se orgulhava com as conquistas da Joaninha. E quanta alegria ela nos deu. Ela era uma tremenda atleta", disse Mizael Conrado, presidente do CPB.

Confira a nota publicada nas nas redes sociais da nadadora:

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da renomada atleta paralímpica Joana Neves, ocorrido durante a madrugada de hoje. Joana era uma inspiração para todos nós, não apenas pelo seu talento esportivo, mas também pela sua determinação, coragem e espírito resiliente.

Joana deixou um legado marcante no mundo do esporte paralímpico, conquistando inúmeras medalhas e admiradores ao redor do mundo. Sua dedicação e paixão pelo esporte serviram de exemplo para muitos, e seu impacto será lembrado e celebrado por gerações.

Neste momento de luto e dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de equipe de Joana Neves. Que encontrem conforto e forças para superar essa perda irreparável.