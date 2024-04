Novorizontino tenta embalar e Botafogo-SP busca a primeira vitória na Série B

Dois clubes paulistas vão estar em campo neste sábado quando três jogos dão sequência à segunda rodada da Série B do Brasileiro. Enquanto o Novorizontino busca a segunda vitória seguida, o Botafogo-SP tenta desencantar após empate no jogo de estreia.

Sensação dos times do interior paulista, após brigar pelo acesso na temporada passada e chegar até as semifinais do Paulistão, o Novorizontino estreou com o pé direito ao bater o CRB, por 2 a 1, com direito a gol da vitória no último lance e agora quer manter o ritmo.

Fora de casa, visita o tradicional América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 18h. O rival apenas empatou no jogo de estreia com o Botafogo-SP, por 1 a 1, e agora busca o primeiro resultado positivo.

O próprio Botafogo-SP é outro time que entra em campo de olho na primeira vitória. Fora de casa, visita o Paysandu, no Mangueirão, em Belém (PA), às 17h. Diferente do time paulista que empatou na estreia, o time do Pará foi derrotado pelo Santos, por 2 a 0 e quer a reabilitação.

Também às 17h, CRB e Amazonas duelam no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em busca dos primeiros três pontos, já que ambos estrearam com derrotas. Os donos da casa perderam para o Novorizontino e o time amazonense levou 3 a 2 do Sport, mesmo jogando na Arena da Amazônia.

A rodada segue sendo disputada com mais dois jogos no domingo e um na segunda-feira. Dentre os paulistas, a Ponte Preta visita o Goiás, em Goiânia (GO), e o Mirassol recebe o Ceará.

O modo de disputa da Série B não sofreu mudanças em relação aos dos últimos anos. Portanto, os 20 times jogam entre si em turno e returno, quando ao fim dessas partidas, os quatro primeiros colocados sobem para a Série A do Brasileirão em 2025 e os últimos quatro são rebaixados para Série C.

Confira os jogos da segunda rodada da Série B:

Sábado

17h

CRB x Amazonas

Paysandu x Botafogo-SP

18h

América-MG x Novorizontino

Domingo

15h45

Coritiba x Brusque

18h30

Goiás x Ponte Preta

Segunda-feira

19h30

Mirassol x Ceará