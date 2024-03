CBF anuncia venda de ingressos para amistoso entre Brasil e Espanha, em Madri

Nesta segunda-feira, a CBF anunciou a abertura da venda de ingressos no setor visitante para o amistoso da Seleção Brasileira diante da Espanha.

O preço para os brasileiros acompanharem a partida, que acontece às 17h30 (de Brasília) do próximo dia 26 (sábado), é de 40 euros (R$ 218,33), no setor 4° Anfiteatro Fundo Norte, do Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. As vendas das entradas já estão disponíveis no site taquilla.rfef.es/webdeplazamientosrfef.

Todos os ingressos são nominais, com venda proibida para terceiros, além de ser possível adquirir no máximo 4 por operação. Todos serão entregues em formato digital.