Manchester City tem duas ofertas por João Cancelo, emprestado ao Barcelona

João Cancelo tem vínculo de empréstimo com o Barcelona até o final desta temporada. O lateral direito, que pertence ao Manchester City, é peça fundamental no setor defensivo da equipe de Xavi e, por isso, os catalães pretendem estender o contrato do português. Segundo o jornal espanhol Sportes, o City, por enquanto, não tem intenção de deixar o lateral voltar a sair por empréstimo e já está observando duas ofertas de venda do jogador.

A primeira seria do mercado interno inglês, proveniente do Arsenal. O clube de Londres almeja a contratação do jogador e entende que o Manchester City não o liberará por menos de 40 milhões de euros (217,74 milhões de reais na cotação atual). A outra oferta vem Arábia Saudita, por valores que se ajustam à avaliação do lateral.