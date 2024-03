Chelsea supera gol contra bizarro e vai à semifinal da Copa da Inglaterra

Neste domingo, o Chelsea garantiu sua vaga na semifinal da Copa da Inglaterra ao bater o Leicester City por 4 a 2, no Stamford Bridge. O clube de Londres abriu vantagem e viu o adversário empatar, todavia contou com atuação decisiva do jovem Cole Palmer novamente para garantir a classificação.

O Chelsea se junta ao Manchester City e ao Coventry City, já confirmados na próxima fase da competição. A decisão dos confrontos acontecerá por meio de sorteio.

O time de Pochettino volta aos gramados apenas no dia 30 deste mês, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, contra o Burnley, às 12h (de Brasília), no Stamford Bridge. Já o Leicester, um dia antes, enfrenta o Bristol City, às 9h30, pela 38ª rodada da segunda divisão inglesa, no Ashton Gate Stadium.