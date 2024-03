Sem Messi, Suárez marca dois e Inter Miami vira sobre o DC United pela MLS

Neste sábado, o Inter Miami, que estava sem a presença de Lionel Messi, visitou o DC United no Estádio Audi Field e venceu de 3 a 1. Campana e Suárez (2) marcaram para o time de Miami, enquanto Stround descontou para a equipe de Washington.

O próximo compromisso do time visitante será contra o NY Red Bulls, no outro sábado, às 15h (de Brasília), pela MLS. Os mandantes também voltam a campo apenas no próximo sábado, pela mesma competição, mas para jogo contra o ST Louis City, às 21h30.

Com a vitória, o Inter Miami se encontra na primeira colocação da Conferência Leste da MLS, com 10 pontos. O DC United está em sétimo lugar, com cinco unidades.