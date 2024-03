Fábio Matias valoriza garotos da base em vitória do Botafogo

O Botafogo saiu na frente na semifinal da Taça Rio ao vencer o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, no último domingo, em Bacaxá. O técnico interino Fábio Matias colocou em campo uma equipe alternativa visando o jogo decisivo contra o Red Bull Bragantino, no meio de semana, pela Pré-Libertadores, e destacou o trabalho que vem sendo feito na base do time.

"Uma valorização do trabalho de base. É um trabalho que está sendo reestruturado. Jogo difícil, o gramado ruim deixa o jogo um pouco mais lento. A nossa equipe é boa tecnicamente e sentiu isso. Com as mudanças, os meninos entraram bem e conseguimos a vitória", disse.