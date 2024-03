Reforço, volante Thiago Maia chega à concentração do Inter

O volante Thiago Maia já está em Porto Alegre ao lado do elenco do Internacional. Neste sábado, o meio-campista se apresentou à concentração do Colorado para ter o primeiro contato com o elenco e comissão técnica, segundo vídeo publicado pela Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul.

O Internacional entra em campo neste sábado contra o São Luiz e terá Thiago Maia como um torcedor. O jogo está marcado para o estádio Beira-Rio e é válido pelas quartas de final do Gauchão.