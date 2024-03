Yarlen vibra com estreia nos profissionais pelo Botafogo

Yarlen esteve envolvido na polêmica no final do jogo, quando foi "colocado" e "retirado" de campo por outros jogadores enquanto estava caído no gramado.

"Nem vi quem me puxou para dentro do campo. Sem querer o John Kennedy me deu um socão no olho, mas faz parte, é futebol. O Felipe Alves me puxou para fora do campo e eu não entendi nada. O John foi lá em cima de mim e levantei, mas não ia fazer nada demais, não" disse.

Dentro de campo, o Botafogo se prepara para encarar o Bragantino, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela Libertadores.