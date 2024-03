Entre rivais do Palmeiras, Raphael Veiga tem o São Paulo como maior vítima; confira números

O meia Raphael Veiga chegou a seu 100° gol na carreira ao marcar o gol de empate do Palmeiras por 1 a 1 contra o São Paulo, no último domingo, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista que aconteceu no Estádio do Morumbis. Essa foi a sexta vez que o meia marcou contra o Tricolor com a camisa do Verdão.

Dessa forma, a equipe do Morumbis se tornou a principal vítima de Veiga entre os rivais do Verdão no Estado de São Paulo. No duelo, os donos da casa abriram o placar, no primeiro tempo, com Alisson, e Veiga deixou tudo igual na segunda etapa, em uma cobrança de pênalti. Com isso, ele chegou também a seu 32° gol a partir da marca da cal.

Com 16 gols em clássicos, Raphael Veiga é o artilheiro do time neste século em duelos desse calibri. Contra Santos e Corinthians, Veiga tem cinco gols marcados contra cada um deles.