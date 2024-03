Caso classificado, São Paulo contará com reforço de André Silva no mata-mata do Paulista

A presença do atacante será importante para que o treinador são-paulino tenha uma opção para substituir Calleri sem, necessariamente, ter de mudar o esquema tático de sua equipe, algo que aconteceu no clássico do último domingo, contra o Palmeiras, no Morumbis.

Sem poder contar com Calleri, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, Carpini decidiu ir a campo com um esquema formado por três zagueiros, apostando em Luciano e Ferreirinha, dois jogadores mais móveis, como dupla de ataque.

Vindo do Vitória de Guimarães, de Portugal, André Silva tem 26 anos. Na atual temporada europeia marcou 13 gols e anotou duas assistências em 28 partidas, ajudando sua equipe a brigar pelas primeiras colocações do Campeonato Português.

Vale ressaltar que, embora figure como substituto direto de Calleri, André Silva possui características diferentes, se destacando por sair mais da área, ter mais velocidade e também mais poder de improvisação.