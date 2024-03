Presidente do São Paulo posta foto da perna de Pablo Maia após entrada no clássico

O presidente do São Paulo, Julio Casares, segue manifestando publicamente sua insatisfação com a arbitragem do clássico contra o Palmeiras, no último domingo (3), no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o mandatário tricolor publicou uma foto da perna de Pablo Maia após sofrer uma dura entrada de Richard Ríos, passível de expulsão.

O lance aconteceu ainda no primeiro tempo e resultou no gol do São Paulo. O árbitro Matheus Candançan deu apenas cartão amarelo para Richard Ríos pela falta em Pablo Maia, e o VAR não recomendou a revisão da jogada ao juiz de campo.

A expulsão de Richard Ríos ainda no primeiro tempo, com o São Paulo em vantagem no placar, teria um impacto óbvio no clássico, e facilitaria bastante a vida do time comandado por Thiago Carpini.