Flamengo bate o Defensor e estreia com vitória na Libertadores sub-20

Na noite desta segunda-feira, o Flamengo ganhou do Defensor, do Uruguai, por 1 a 0, pela estreia na Libertadores sub-20. O jogo, realizado no Estádio Domingo Burgueño Miguel, foi decidido por Wallace Yan.

Aos oito minutos da primeira etapa, Shola carregou a bola pela esquerda e serviu o meia, que finalizou para o fundo do gol e garantiu o triunfo.

Com três pontos, o Flamengo está empatado com o Aucas, do Equador, mas com desvantagem no saldo de gols. Zerados, Defensor e Sporting Cristal, do Peru, completam o Grupo C.