Fabrício Bruno sofre fratura no nariz, mas não deve desfalcar Flamengo

O Flamengo se prepara para a semifinal do Campeonato Carioca. Após terminar a primeira fase de maneira invicta, o clube rubro-negro enfrentará o Fluminense neste sábado, no Maracanã.

Para este jogo, o técnico Tite tem um problema: o zagueiro Fabrício Bruno teve uma fratura no nariz. O defensor sofreu uma pancada no primeiro tempo contra o Madureira. Com isso, Fabrício Bruno deverá usar uma máscara para proteger o nariz.