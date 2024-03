Jogadores do Corinthians recebem dois dias de folga após eliminação do Paulista

O elenco do Corinthians ganhou folga dupla após a eliminação precoce na primeira fase do Campeonato Paulista. Os jogadores descansaram neste domingo, um dia após a vitória sobre o Santo André, na Neo Química Arena, e voltarão a ficar de recesso nesta segunda-feira. A reapresentação está marcada para terça.

As demais atividades da semana no CT Dr. Joaquim Grava ocorrerão pela manhã. Serão cinco sessões de treino antes do duelo contra o Água Santa, que ocorre no domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.

Apesar da vitória nos últimos minutos contra o Santo André, o Timão foi eliminado do Paulistão por conta do triunfo da Inter de Limeira diante do Ituano. O time do Parque São Jorge está na lanterna do Grupo C, com 13 pontos, e não pode mais alcançar o segundo colocado da chave, que tem 17.