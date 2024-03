Com dois passes para gol contra o Santo André, Fagner alcança 70 assistências pelo Corinthians

Fagner, lateral direito do Corinthians, alcançou neste sábado 70 assistências com a camisa do Timão. O atleta chegou à marca na vitória da equipe contra o Santo André, por 3 a 2, com dois passes para gol.

Segundo o portal Meu Timão, Fagner é o sétimo jogador com mais assistências na história do Corinthians. O atleta já havia atingido a posição antes do jogo contra o Santo André.

Fagner está atrás de apenas outros seis jogadores no ranking: Baltazar (88), Vaguinho (104), Rivellino (120), Luizinho (166), Marcelinho Carioca (187) e Cláudio (191).