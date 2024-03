Campeão do Aberto da Austrália juvenil, Tiago Fernandes volta a disputar torneio profissional

Após quase dez anos, o tenista alagoano Tiago Fernandes, campeão da chave júnior do Aberto da Austrália em 2010, voltará a disputar um torneio profissional. O jogador entrará em quadra para o Maceió Summer Open de Tênis, que acontecerá entre os dias 16 e 24 de março, no Jaraguá Tênis Clube. O atleta não jogava um torneio do circuito mundial desde maio de 2014.

Fernandes, primeiro número 1 do mundo juvenil do Brasil, recebeu um convite e disputará a chave do qualificatório que começará no domingo, 16. Posteriormente, vai buscar a vaga na chave principal que começará na terça, 18.

O alagoano terá apenas uma participação pontual no circuito mundial uma vez que sua cidade natal nunca recebeu um evento desta categoria e não recebe um torneio do circuito mundial desde 1992. Para isso, ele vem treinando desde o final de 2023 em busca de um bom desempenho no torneio.