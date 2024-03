Yaya comenta "sensação única" após primeiro gol com a Seleção Brasileira

Questionada a respeito da rotatividade de elenco promovida pelo técnico Arthur Elias, a lateral garantiu que vem surtindo efeito e projetou uma melhora constante da Seleção.

"Essa é a cara desse trabalho. Conta com todas as atletas, com todo o elenco, com todos trabalhando, independentemente de quem sai jogando ou entra durante a partida. O ritmo e a pegada são os mesmos e as vitórias estão vindo", concluiu.