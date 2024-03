Vitória de Felipe Baptista e homenagens marcam etapa de abertura da Stock Car

Felipe Baptista conquistou a vitória da primeira etapa da Stock Car Pro Series, que aconteceu neste domingo, em Goiânia. Além disso, o Autódromo Internacional Ayrton Senna recebeu diversas homenagens a Wilson Fittipaldi Júnior e Gil de Ferran, que faleceram recentemente.

O jovem Felipe Baptista não deu chances aos adversários e conquistou seu segundo triunfo na Stock Car, voltando ao topo do pódio depois de terminar na primeira posição em dezembro de 2022, em Interlagos. O piloto comemorou a vitória.

"Foi um fim de semana maravilhoso em minha nova casa. E só quero agradecer a todos eles, que entregaram um carro incrível. Administrei muito os pneus, tinha todos os 44 pushes guardados para hoje e ainda sobraram 11 no carro. Consegui um ritmo legal na largada e relargadas. É o início de uma temporada no que, com certeza, vamos estar lá na frente até o fim brigando pelo título", disse Felipe, ressaltando o início da relação com o Toyota Corolla da Crown Racing.