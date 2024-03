São Paulo e Palmeiras divergem no retrospecto do Choque-Rei; entenda

Sendo assim, o Choque-Rei deste domingo, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, pode ser uma espécie de tira-teima, se for considerada a contagem são-paulina do retrospecto.

Além de estarem empatados em número de vitórias de acordo com as contas do Tricolor, os dois times também estão em pé de igualdade no retrospecto envolvendo Choques-Reis na "Era Abel Ferreira". Desde que o treinador português assumiu o Verdão, houve sete vitórias ao seu favor no clássico, sete empates e sete derrotas.

Por essas e outras o clássico entre São Paulo e Palmeiras deste domingo tem tudo para ser mais um jogo eletrizante. As duas equipes se acostumaram a se enfrentar em momentos decisivos nos últimos anos e têm travado sempre bons duelos. Resta saber quem vai levar a melhor para, enfim, desempatar o retrospecto geral - considerando as contas tricolores - e o da "Era Abel Ferreira".